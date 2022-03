1 Ein ICE-Messzug ist erstmals auf der Neubaustrecke der Bahn zwischen Wendligen und Ulm unterwegs. Foto: Jannik Walter/DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

Die Bahn tastet sich auf der Neubaustrecke nach Ulm langsam in höhere Geschwindigkeitsbereiche vor. Zunächst fährt dazu ein Dieselzug.















Stuttgart - Erstmals befährt die Deutsche Bahn AG die Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm mit einem ICE. Er passierte am Mittwoch dabei auch die zweiteilige Filstalbrücke. Ein Brückenteil ist fertig und soll Ende 2022 in den Regelbetrieb gehen.

Die Fahrten mit dem kurzen, dieselbetriebenen ICE mit nur zwei Mittelwagen dienen der Ausbildung von Lokführern. Sie sollen in den nächsten Wochen das zurzeit mit 20 Kilometer pro Stunde noch sehr gemäßigte Tempo auf der Schnellfahrstrecke steigern. In der Spitze soll auf der Strecke zu Tests bis auf 275 Kilometer pro Stunde gefahren werden, dann allerdings mit einem weiteren Messzug der Bahn, dem ICE-S für Schnellfahrten. Damit soll die Strecke auf Herz und Nieren getestet werden. Die 60 Kilometer lange Bahnstrecke soll am 11. Dezember 2022 in Betrieb gehen und die Reisezeit zwischen Stuttgart und Ulm um 15 Minuten verkürzen. Der ICE advanced TrainLab ist ein mit viel (Mess-)Technik ausgerüsteter spezieller Intercity Express der DB Systemtechnik.

Im Nahverkehr soll es mit der Betriebsaufnahme stündlich eine

Verbindung Ulm–Merklingen–Wendlingen sowie in der Gegenrichtung geben. Damit

ergeben sich auch für Pendlerinnen und Pendler neue Perspektiven: Ulm und

Stuttgart rücken näher zusammen. Der Bahnhof Merklingen erschließt die Region auf der Alb neu.

Das advanced TrainLab ist einer von zwei Versuchszügen der Deutschen Bahn für

Tests neuer Technologien im Eisenbahnverkehr. Die Züge ähneln einem regulären

ICE, unterscheiden sich aber in einigen Punkten: Der üblicherweise rote Streifen an

der Seite ist grau; innen sind einige Sitzreihen ausgebaut, um Platz für Messtechnik

zu schaffen. Technisch handelt es sich um Triebzüge der Baureihe 605 (ICE-TD), die

bis 2017 im Personenverkehr im Einsatz waren.