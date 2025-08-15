Bahn: Seil am Strommast kaputt - ICE bleibt in Köln stecken

1 Ein ICE bleibt in Köln auf offener Strecke stecken. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Kurz vor dem Wochenende geht es für Hunderte Bahn-Reisende in Köln nicht weiter. Sie werden schließlich aus dem ICE gerettet. Was ist passiert?











Köln - Ein ICE mit 600 Fahrgästen an Bord ist am Abend in Köln stundenlang auf offener Strecke steckengeblieben. Der Zug sei gegen das Tragseil eines Strommastes gefahren, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Zug konnte deshalb nicht weiterfahren - die Fahrgäste wurden aus dem ICE gebracht. Die Evakuierung sei gegen 21.30 Uhr abgeschlossen worden. Die Fahrgäste wurden demnach mit einem Bus zum Bahnhof gebracht.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 17.30 Uhr. Betroffen war der Zeitung "Express" zufolge die Strecke zwischen Köln Messe/Deutz und Köln-Mühlheim. Die Polizei ging von einem technischen Defekt aus. Verletzt worden sei niemand, sagte der Sprecher. Offen ist, wie lange die Strecke noch gesperrt ist.