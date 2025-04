Bahn: Mann springt nach Raucherpause auf losfahrenden Zug

1 Der Mann hatte laut Polizei sein Gepäck noch im Zug. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Als ein Zug im Bahnhof hält, steigt ein Mann zum Rauchen aus. Als die Bahn ohne ihn losfährt, versucht er trotzdem mitzukommen.











Rottweil - Ein Mann ist an einem Bahnhof nach einer Raucherpause auf die Kupplung zwischen der Lok und einem Waggon eines Zuges gesprungen. Der 27-Jährige war am Montagabend am Bahnhof Rottweil (Baden-Württemberg) nicht rechtzeitig in die Bahn eingestiegen, wie die Polizei mitteilte. Die Türen schlossen sich und der Zug fuhr an. Der Mann, der sein Gepäck im Waggon zurückgelassen hatte, lief den Bahnsteig entlang und sprang dann auf den Zug.

Der Lokführer bemerkte dies und leitete den Angaben zufolge eine Notbremsung ein. Bevor der Zug weiterfahren konnte, nahmen Beamte die Personalien des Mannes auf. Den 27-Jährigen erwartet laut Polizei nun eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.