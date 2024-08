S-Bahn in Stuttgart: Arbeiten an Stammstrecke kommen voran – Ersatzverkehr ohne Probleme

1 Die Sperrung bei der Bahn soll laut Plan am 6. September enden. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Seit vier Wochen müssen Pendlerinnen und Pendler in Stuttgart auf den wichtigen S-Bahn-Tunnel durch die Innenstadt verzichten. Wie weit sind die Bauarbeiten?











Die Arbeiten der Deutschen Bahn auf der Stammstrecke der S-Bahn in Stuttgart kommen dem Unternehmen zufolge voran. „Die Bauarbeiten zur Modernisierung der S-Bahn-Stammstrecke verlaufen bisher planmäßig“, teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit. Enden soll die Sperrung laut Plan am 6. September.

In der ersten Hälfte der Ferien habe man bereits einige Maßnahmen umgesetzt, so die Sprecherin. Es seien etwa für die Digitalisierung des Schienenknotens in den vergangenen Wochen mehrere hundert Meter Kabel verlegt worden. Zudem habe man Weichen geschliffen und den Tunnel mit neuer Kommunikationstechnik und Stromanschlüssen ausgerüstet. Auch die Bauarbeiten zum Anschluss der S-Bahn an den Tunnel in Richtung der neuen S-Bahn-Station Mittnachtstraße, die im Zuge von Stuttgart 21 entstehe, seien fortgesetzt worden.

Haltestelle Feuersee bekommt neuen Boden und Treppenaufgang

In der zweiten Ferienhälfte kümmern sich die Bauarbeiter um eine neue Überleitverbindung in dem Tunnel, zudem sollen Weichen erneuert werden. Für die Fahrgäste am deutlichsten zu erkennen seien Arbeiten, die gegen Ende der Ferien anstünden: Dann solle die Station Feuersee einen neuen Bodenbelag und einen neuen Treppenaufgang bekommen.

In den gesamten Sommerferien verkehren auf der Tunnelstrecke zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Vaihingen wegen der Arbeiten keine Züge. Betroffen sind laut Bahn die Haltestellen Hauptbahnhof (tief), Stadtmitte, Feuersee, Schwabstraße, Universität und Österfeld, die in dieser Zeit nicht angefahren werden. Am Hauptbahnhof enden die Züge der S-Bahn deswegen im oberirdischen Teil. Fahrgäste müssen auf Ersatzbusse oder Pendelzüge umsteigen. Es sei bereits die vierte Sperrung während der Sommerferien in Folge, so die Bahn.

Ersatzverkehr funktioniert einigermaßen

Größere Probleme mit dem Ersatzverkehr wie etwa zu Beginn der Sperrung auf der Rheintalbahn zwischen Rastatt und Baden-Baden gab es in Stuttgart wohl nicht. „Der Ersatzverkehr scheint halbwegs zu funktionieren“, sagte Wolfgang Staiger, Vorsitzender des Regionalverbands Stuttgart von Pro Bahn. Bei dem Fahrgastverband seien keine größeren Beschwerden angekommen. Auch ein Sprecher der Bahn betonte: „Der Ersatzverkehr verlief bislang weitgehend störungsfrei.“