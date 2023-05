1 Ein ICE soll Tatort einer sexuellen Belästigung gewesen sein (Symbolbild). Foto: dpa/Jörg Carstensen

In einem ICE auf dem Weg nach Stuttgart soll ein Reisender zwei Frauen begrapscht haben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.















Link kopiert

Ein 42 Jahre alter Mann soll zwei Frauen in einem Zug auf dem Weg nach Stuttgart belästigt haben. Der Beschuldigte habe die 27 und 41 Jahre alten Frauen jeweils „unsittlich an ihrem Gesäß“ berührt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Geschädigten waren demnach gegen 14:30 Uhr in Richtung Zugtoilette unterwegs.

Die alarmierten Beamten der Bundespolizei nahmen den 42-jährigen Tatverdächtigen mit Ankunft am Hauptbahnhof Stuttgart fest. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung dauern an.