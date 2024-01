Bahn in Esslingen: So wirkt sich der Lokführer-Streik aus

So wirkt sich der Lokführer-Streik aus

Bahn in Esslingen

1 Die Züge privater Unternehmen fuhren auch am Mittwochmorgen am Esslinger Bahnhof. Foto: Janey Schumacher

Aufgrund des Streiks fallen zahlreiche Züge im Nahverkehr seit Mittwochmorgen aus. Betroffen sind unter anderem Regionalzüge und S-Bahnen. In Esslingen haben sich Reisende und Pendler offenbar auf die Einschränkungen eingestellt.











Die Zugreisenden und Berufspendler haben sich offenbar mittlerweile auf die Streiks der Lokführergewerkschaft eingestellt: Am Mittwochmorgen schien zumindest am Esslinger Bahnhof kein Fahrgast überrascht von den Beeinträchtigungen aufgrund des Streiks, weswegen zahlreiche Fahrten bis Freitag ausfallen. Von Chaos war die Situation am Bahngleis weit entfernt.

Ein ähnliches Bild zeichnete sich während des Berufsverkehrs auf den Straßen in und um Esslingen ab: Massive Staus und Verkehrsbehinderungen blieben aus. Aufgrund des Streiks kommt es bis Freitagabend zu zahlreichen Zugausfällen im Nah- und Fernverkehr. Der Personenverkehr fährt nach einem Notfallplan mit deutlich ausgedünntem Takt bei S-Bahn und Regionalzügen. Nicht betroffen sind die Züge privater Unternehmen wie Go-Ahead und WEG.