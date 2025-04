Bahn baut Station barrierefrei um: Bauarbeiten am S-Bahnhof Mettingen – Unterführung für Fußgänger gesperrt

1 Die Bahnsteige an der S-Bahn-Station Mettingen werden abgesenkt. Foto: Roberto Bulgrin

Die Deutsche Bahn baut die S-Bahn-Station in Esslingen-Mettingen barrierefrei aus. Bis Juli kommt es deshalb zu erheblichen Einschränkungen für die Fahrgäste. An diesem Mittwoch muss eine Fußgängerunterführung gesperrt werden. Aber es gibt Alternativen.











Derzeit baut die Deutsche Bahn die S-Bahn-Station in Esslingen-Mettingen barrierefrei aus. Im Zuge der Arbeiten wird am Mittwoch, 16. April, die Fußgängerunterführung von etwa 7 bis 17 Uhr gesperrt. Darauf weist die Stadt Esslingen hin. Während dieser Zeit können nur die verbleibenden zwei Unterführungen an der Burgunderstraße und der Emil-Kessler-Straße genutzt werden. Die Umleitung wird der Mitteilung zufolge auch ausgeschildert.

Mit Gepäck ist der Höhenunterschied beim Einsteig eine Herausforderung. Foto: Roberto B/ulgrin

Insgesamt investieren das Land Baden-Württemberg, der Verband Region Stuttgart (VRS) und die Bahn gut 4,7 Millionen Euro in den Umbau der Bahnsteige 3 und 4, damit die Fahrgäste künftig niveaugleich in die Fahrzeuge der Linie S 1 einsteigen können. Die beiden bislang 76 Zentimeter hohen Bahnsteige am Mettinger Bahnhof werden auf die zu den S-Bahnen passende Bahnsteighöhe von 96 Zentimetern erhöht, die Treppenzugänge sowie die Aufzüge entsprechend angepasst. Auch das Bahnsteigdach wird saniert, und es werden neue Fahrgastinformationssysteme installiert. Das bestehende Wegeleitsystem wird überarbeitet, um den Reisenden eine einheitliche Orientierung zu ermöglichen.

Bis 21. April fahren zwischen Esslingen und Cannstatt Ersatzbusse

Die Arbeiten in Mettingen werden voraussichtlich bis Ende Juli dauern. In den Gleissperrzeiten wird rund um die Uhr gearbeitet, um den engen Zeitplan einzuhalten. Für die Fahrgäste sind damit erhebliche Einschränkungen verbunden. Noch bis 21. April fahren die Züge der S 1 nur im Halbstundentakt und werden zwischen Bad Cannstatt und Esslingen über die Ferngleise umgeleitet. Dadurch entfallen die Halte in Mettingen, Obertürkheim, Untertürkheim und Neckarpark. Zwischen Bad Cannstatt und Esslingen wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Deutsche Bahn: Fahrgäste sollten mehr Zeit einplanen

Da die Verbindungen mit den Ersatzbussen längere Fahrzeiten zur Folge haben, empfiehlt die Bahn, mehr Zeit einzuplanen und gegebenenfalls eine frühere Verbindung zu wählen. In der zweiten Bauphase von Montag, 21. April, bis 3. Mai halten die Bahnen der Linie S 1 in Richtung Plochingen und Kirchheim/Teck nicht in Mettingen. In der letzten Bauphase vom 3. Mai bis zum 26. Juli können die Züge der S 1 zwischen Obertürkheim und Esslingen in beiden Richtungen auf einem Gleis fahren, allerdings nur im Halbstundentakt.