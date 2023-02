1 Der Missbrauch der Notbremse ist strafbar (Symbolbild). Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Er hat sein Gepäck am Gleis vergessen – und deswegen die ganze Bahn gestoppt. Die Polizei ermittelt gegen einen 46-Jährigen, der in einem Metropolexpress die Notbremse zog.















Weil er seine Tasche am Gleis vergessen hat, zieht ein 46-jähriger Bahnreisender die Notbremse. Die Folge für den Metropolexpress, der gerade von Gleis 13 am Stuttgarter Hauptbahnhof abgefahren war: eine automatische Zwangsbremsung. Der Zug sei bei dem Vorfall am Mittwochmorgen mit Tempo 20 unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag weiter mit. Verletzt wurde offenbar niemand.

Missbrauch der Notbremse ist strafbar

Nicht ungefährlich das Ganze, denn die Bahn kam der Polizei zufolge nach der Notbremsung „offenbar teilweise außerhalb des Bahnsteiges zum Stehen“. Der augenscheinlich betrunkene Bahn-Bremser wollte durch die Aktion wohl zu seinem am Bahnsteig vergessenen Gepäck gelangen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Verdachts eines gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr.