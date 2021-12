1 Thomas Zinßer bei der Arbeit auf dem Friedhof in Hochdorf: Das gelbe Zubehör an der Baggerschaufel hat er selbst entwickelt und als Patent angemeldet. Foto: /privat

Thomas Zinßer kennt die Friedhöfe der Region wie seine Westentasche. Der Baggerunternehmer aus Hochdorf hat 35 Jahr lang Gräber ausgehoben. Nun hat er die Arbeit niedergelegt.















Hochdorf - Thomas Zinßer ist mit Baumaschinen und Fahrzeugen aufgewachsen. Sein Vater gründete im Jahr 1952 ein Fuhrunternehmen, in das später auch der Onkel einstieg. „Mein Vater war ursprünglich Landwirt und hatte zunächst einen Traktor. Dann kam ein Unimog dazu, mit dem er Steine aus dem Steinbruch transportierte“, erinnert sich Thomas Zinßer an die Anfänge. Eine Planierraupe ergänzte den Fuhrpark, als Thomas Zinßer zwölf Jahre alt war. „Noch etwas später bekamen wir dann den ersten Bagger.“ So beschreibt der heute 68-Jährige aus Hochdorf das stete Wachsen des Familienunternehmens. „Ich bin in das Geschäft mit reingewachsen und habe schon als Jugendlicher im Bagger gesessen und auf den Baustellen mitgeholfen“, erinnert er sich