Bäume in Filderstadt: Warum haben diese Bäume Hosen an?

1 Sieht so aus, als würden die Bäume Hosen tragen. Foto: Fritzsche

An der Echterdinger Straße tragen einige Bäume in Filderstadt Plastikhosen am Stamm – wir haben beim Tiefbauamt nachgefragt, was es damit auf sich hat.











Wer schon mal entlang der Echterdinger Straße in Bernhausen unterwegs war, dem ist es vielleicht aufgefallen: Die Bäume, die dort in Reih und Glied entlang der Straße stehen, tragen Hosen. Natürlich keine echten Hosen – aber dunkelgrüne Tüten, die auf der Erde rund um den Stamm mit Klettverschlüssen befestigt sind. Aber wozu dienen diese Hosen für Bäume?

Klaus Pascher vom Tiefbauamt der Stadt Filderstadt weiß Bescheid: „Es handelt sich um Bewässerungssäcke“, erklärt er. Sie werden um den Stamm gelegt und in regelmäßigen Abständen mit Wasser befüllt. Durch Löcher im Boden des Sacks kann das Wasser dann an die Erde abgegeben werden, Tröpfchenbewässerung wird das genannt. So wird das Wasser optimal genutzt. Eingesetzt werden die Bewässerungssäcke in den warmen Sommermonaten, wenn es wenig regnet. Man habe schon überlegt, sie jetzt wieder abzubauen, allerdings soll es zum Wochenende erneut heiß werden. „Darum bleiben sie erst einmal noch“, sagt Pascher, „und dann müssen wir sehen, wie golden der Herbst wird.“

Die Hosen bewässern den Baum optimal

Die Hosen bekommen auch nicht pauschal alle Bäume angezogen – nur diejenigen, die an schwierigen Stellen stehen wie zum Beispiel Fahrbahnteilern, wo das Regenwasser keine Chance hat, in die Erde zu sickern und die Wurzeln der Bäume zu versorgen. „Das machen wir schon seit Jahren“, erklärt Pascher. Es seien zwar auch Gießwagen im Einsatz, aber die seien deutlich aufwändiger, bräuchten Platz und stellten oft eine Behinderung für den Verkehr dar – und die kontinuierliche Wasserabgabe ans Erdreich durch die Tröpfchenbewässerung sei nicht gegeben. Übers Filderstädter Stadtgebiet verteilt sind es mehrere Hundert solcher Bewässerungssäcke, die dafür sorgen, dass die Bäume auch in trockenen Zeiten gut versorgt sind.