1 Der Ticketautomat am Freibad in Deizisau kommt bei den Badegästen gut an. Das entlastet gerade in Spitzenzeiten das Personal an der Kasse. Foto: Roberto Bulgrin

Einzeltickets gibt es für das Bädle Neuhausen nur online. Darüber ärgern sich Badegäste. Andere Freibäder im Kreis öffnen zusätzlich Kassen und haben Ticketautomaten.















Einzelne Eintrittskarten für das Bädle in Neuhausen lassen sich auch in dieser Saison nur online buchen. Das verärgert gerade die älteren Badegäste, die nicht so häufig online sind. „Wir hören viele Klagen von Leuten, die sich einen Kassenverkauf wünschen“, sagt Helmut Meixner, der Vorsitzende des Fördervereins für das kleine Freibad. Online-Buchung ist in allen Bädern des Landkreises Esslingen möglich. Allerdings sind dort auch die Kassen geöffnet. Außerdem stehen Ticketautomaten hoch im Kurs.