6 Auf Dekoration legt Ingrid Eisele an ihrem KIosk im Freibad von Neuhausen großen Wert. Foto: Ines Rudel

Mit ihren 70 Jahren steht Ingrid Eisele noch täglich in ihrem Kiosk im Freibad von Neuhausen. Das Schwimmbad hatte ihr Großvater 1928 gegründet, später übernahm es die Gemeinde.















Die „Badmeisters“ sind in der Fildergemeinde ein fester Begriff. Damit ist die Familie Eisele gemeint, die das Freibad in der Ortsmitte von 1928 bis bis 1978 betrieb. Danach pachtete die Gemeinde das „Bädle“ von den Besitzern, 2013 kaufte die Kommune die beliebte Einrichtung. Ingrid Eisele, die Enkelin des Gründers, steht noch heute jeden Tag im Kiosk. Mit Cocktails, gesundem Frühstück und mitreißenden Geschichten zieht die vielseitige Gastronomin ein Stammpublikum an. „Es gibt Leute, die verbringen hier ihre Ferien“, sagt die 70-Jährige. In ihrer Freizeit leitet sie die brasilianische Tanz- und Percussiongruppe Samba Batu.