1 „Ich liebe meinen Beruf“, sagt die Konditormeisterin Ulrike Schlecht. Im Laden in St. Bernhardt wird sie künftig nicht mehr zu finden sein, aber Backkurse will sie noch geben. Foto: Roberto Bulgrin

Der Konzentrationsprozess im Handwerk setzt sich fort. Die Bäckerei und Konditorei Schlecht in Esslingen schließt nach 73 Jahren. Dieringer übernimmt den Laden zum 1. April.















Link kopiert

Wollen wir uns etwas Süßes gönnen? Eine Frage, die sich in vielen Haushalten gerne sonntags zu Kaffeezeit stellt. Wenn zuhause niemand einen Kuchen gebacken hat, weiß man in der Regel, welchen Laden man ansteuern muss. Zu den gefragten Anlaufstellen in Esslingen gehört seit Generationen die Bäckerei und Konditorei Schlecht. Vor allem an Sonntagen strömen die Kundinnen und Kunden zum Teil von weit her in das Geschäft im Stadtteil St. Bernhardt, um sich den freien Nachmittag mit Kuchen, Torte oder anderen Leckereien zu versüßen. Die Konditormeisterin Ulrike Schlecht und ihr Team produzieren sie nach alten Familienrezepten.