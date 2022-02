Zustände am Schlossplatz in Stuttgart CDU wirft Polizei „Beißhemmung“ vor

OB Nopper (CDU) tritt dem Eindruck entgegen, die Forderung seines engsten Mitarbeiters nach „Law and Order“ in Bezug auf pöbelnde Jugendliche in der Innenstadt sei abgesprochen gewesen. Und die Polizei weist den Vorwurf zurück, sie würde nicht genug durchgreifen.