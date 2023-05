Graffiti-Künstler Jeroo aus Stuttgart Haltestelle Sommerrain wird zur Unterwasserwelt

Wer in den vergangenen Tagen an der Haltestelle Sommerrain in Stuttgart war, dem ist vielleicht der Geruch nach frischer Farbe aufgefallen. Der Grund: Der weltbekannte Graffiti-Künstler Jeroo aus Stuttgart ist wieder am Werk. Wir haben erste Eindrücke.