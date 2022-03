1 Noch bis Ende März verkauft Hafendörfer Backwaren in der Eberhardstraße. Foto: Kathrin /Haasis

Die Pandemie setzt Bäckereien zu. Vor allem die Stuttgarter City ist ein schwieriger Standort. Falk Hafendörfer nutzt deshalb einen auslaufenden Mietvertrag, um seinen Betrieb zu verkleinern und zieht sich mit seiner Filiale und dem Café Chamäleon aus der Eberhardstraße zurück.















Das Ende ist absehbar: Brezeln und Brote werden im Schwabenzentrum noch verkauft, das Café in dem großen Eckgeschäft ist allerdings schon leer geräumt. Die Bäckerei Hafendörfer macht Schluss in der Eberhardstraße: Der auslaufende Mietvertrag wird genutzt, um den Familienbetrieb zu verkleinern. „Wir müssen auf die momentanen Gegebenheiten reagieren und machen uns schlank und schlagkräftig für die Zukunft“, sagt Falk Hafendörfer. Spätestens Ende März wird die Filiale geschlossen. Immerhin 30 Jahre lang war die Bäckerei zur Miete im Schwabenzentrum, 1999 wurde das Café Chamäleon eröffnet. „Wir möchten Danke sagen für Ihre Treue, das entgegen gebrachte Vertrauen, das Lob, die Kritik und auch die Anerkennung“, steht jetzt auf einem Papier an den Eingangstüren.