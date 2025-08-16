Bäche im Kreis Esslingen: So wird der Familienausflug zur Forschungsexpedition

So wird der Familienausflug zur Forschungsexpedition

1 Lea und Noah am Lützelbach Foto: Ralph Scheer

Libellenlarven, Bachflohkrebse, Wasserschnecken: Es gibt viel zu entdecken in den Bächen im Kreis Esslingen. Wo man am besten forscht – und was es dabei zu beachten gilt.











Link kopiert

Die Wälder im Landkreis Esslingen haben weitaus mehr zu bieten als gemütliche Spaziergänge oder Wanderungen. Wer genau hinschaut, entdeckt dort eine faszinierende Welt voller Leben, insbesondere in den Bächen. Schnell wird der Ausflug zu einer kleinen Forschungsexpedition. Libellenlarven, Bachflohkrebse, Wasserschnecken und andere Bewohner zeigen, wie lebendig und vielfältig die heimischen Gewässer sind. Mit einfacher Ausrüstung und ein wenig Neugier können Kinder und ihre Eltern oder Großeltern zu Naturforschern werden. Nebenbei lernen sie, wie wichtig der Schutz dieser besonderen Lebensräume ist.