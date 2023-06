1 Übernehmen das Ballett am Rhein als Doppelspitze: Raphaël Coumes-Marquet und Bridget Breiner Foto: Horstmann/Galtier

Das Badische Staatstheater muss eine neue Ballettleitung suchen: Bridget Breiner geht als Nachfolgerin von Demis Volpi zum Ballett am Rhein – und teilt sich die neue Aufgabe.















Für eine Ballettdirektorin bleibt neben Verwaltungsarbeiten wenig Zeit zum Choreografieren. Das will Bridget Breiner, die derzeit das Badische Staatsballett leitet, ändern: Zur Spielzeit 2024/25 geht die ehemalige Solistin des Stuttgarter Balletts zum Ballett am Rhein; die Nachfolge von Demis Volpi wird die Amerikanerin sich allerdings teilen. Bridget Breiner übernimmt den Part als Chefchoreografin, mit ihr kommt der Franzose Raphaël Coumes-Marquet als Ballettdirektor. Als Doppelspitze übernehmen die beiden, die sich als Solisten des Semperoper-Balletts kennenlernten, die in Düsseldorf und Duisburg beheimateten Kompanie. Sie folgen Demis Volpi nach, der als Intendant zum Ballett Hamburg wechselt und in die Fußstapfen von John Neumeier tritt.

Breiner und Coumes-Marquet verbindet eine lange, erfolgreiche Laufbahn als herausragende Solisten und Tanzschaffende. Nach ihrer Berufung stellten sie sich am Donnerstag im Duisburger Rathaus der Presse vor und gaben erste Ausblicke auf die Ausrichtung der 45-köpfigen Kompanie mit neoklassischen und zeitgenössischen Akzenten.

Mehr Zeit im Ballettsaal

Die beiden sollen sich gleichberechtigt als Führungsteam zur Spielzeit 2024/25 die Leitungsaufgaben teilen. Die programmatische Ausrichtung der Kompanie liegt in den Händen von Bridget Breiner, die als Chefchoreografin kreative Impulse gibt. Diese engere Verbindung zur Kompanie habe sie als Ballettdirektorin in Gelsenkirchen und Karlsruhe vermisst, sagt Breiner, der administrative Aufwand einer Ballettkompanie „sei immens“. Und weiter: „Ich freue mich vor allem auf den täglichen Austausch und die intensive tänzerische Arbeit im Studio. Die Fokussierung auf den künstlerischen Teil der Ballettleitung eröffnet mir viel Zeit und Raum für Kreativität und gegenseitige Inspiration.“

Raphaël Coumes-Marquet will neben dem Kompanie-Management genreübergreifende Projekte entwickeln wie bereits in Dresden. „Damit möchte ich unbedingt auch in Düsseldorf und Duisburg weitermachen, denn mit neuen Formaten erreicht man immer auch neues Publikum“, so Coumes-Marquet.