Badezentrum Sindelfingen: Wie geht es weiter mit dem Badespaß?

1 Das Badezentrum Sindelfingen ist sanierungsbedürftig. Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote

Das Sindelfinger Badezentrum hat mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel. Welche Perspektiven gibt es für das Bad? Darum geht es bei einem Informationsabend am Montag, 2. Februar.











Wie kann es weitergehen mit dem Badezentrum Sindelfingen? Diese Frage steht im Mittelpunkt einer Bürgerinformationsveranstaltung am Montag, 2. Februar, von 17 Uhr an im Foyer des Sindelfinger Rathauses. Zum einen nimmt die Verwaltung Stellung zum aktuellen Projektstand. Darüber hinaus stehen die Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung für Fragen und Hinweise zur Verfügung. Anregungen aus der Bürgerschaft seien ein wichtiger Beitrag für eine erfolgreiche Weiterführung des Projekts, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Das marode Bad bereitet der Stadt seit längerem Kopfzerbrechen. Eine reine Sanierung ist zuletzt mit 43 Millionen Euro veranschlagt gewesen. Der Idee, das Badezentrum darüber hinaus zu einem Spaßbad mit Investitionskosten von rund 120 Millionen Euro umzubauen, erteilte der Oberbürgermeister Markus Kleemann jüngst während seiner Neujahrsrede angesichts klammer städtischer Finanzen eine Absage.