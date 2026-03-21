Badezentrum Sindelfingen: Bloß nicht in Nostalgie baden

1 Faszinierende Konstruktion: Das hölzerne Hallendach ist das größte seiner Art in Europa Foto: Stefanie Schlecht

Die Sanierung des Hallenbads käme Sindelfingen teurer als der Neubau. Ein respektvoller Abschied würde Platz schaffen für einen modernes Bad, das wieder Strahlkraft entfaltet.











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Diese Architektur beeindruckt jedes Mal aufs Neue. Wie ein gigantisches hölzernes Spinnennetz überspannen die Tragbalken die Schwimmhalle des Sindelfinger Badezentrums. Das Dach wirkt leicht, fast schwebend. Die Konstruktion des Sindelfinger Architekten Friedrich Tober gilt als größte freitragende Dachkonstruktion Europas. Ein Wahrzeichen der Stadt, auf das sie zu Recht ein wenig stolz ist. Am 11. Dezember dieses Jahres stünde ja eigentlich das 50-Jahr-Jubiläum des Bades an. Doch, ob und wie das gefeiert wird, ist gerade so unklar wie selten.

Die Mercedes-Stadt steht mit ihrem großen und teuren Hallenbad am Scheideweg: Was tun mit diesem Prunkstück, das nicht mehr viel länger in diesem Zustand betrieben werden kann? Die Diskussion darüber zieht sich seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Der vorherige Oberbürgermeister Bernd Vöhringer machte damit schon Wahlkampf, das war 2017. Ein Knopf an die Frage, wie man mit dem Bad weitermachen will, kam nicht.

Entscheidung ist überfällig

Mit Markus Kleemann ist ein Nachfolger im Amt, der in dieser Frage nun zügig zu einer Entscheidung kommen will. Gut so. Aus zwei Gründen: Erstens haben es die Sindelfingerinnen und Sindelfinger verdient, nach jahrelangem Diskutieren nun endlich eine Entscheidung aus dem Rathaus zu bekommen. Zweitens ist die Stadtkasse längst nicht mehr so prall gefüllt wie einst. Es fehlt schlicht das Geld für teure Luftschlösser oder weitere Planungsrunden. Und sehr teuer könnte es zudem werden, weiter keine Entscheidung zu treffen – dann droht eine Schließung, weil das Bad nicht mehr betriebssicher ist.

Die Verwaltung legte jetzt erneut mehrere Optionen vor, wie es mit dem Badezentrum weitergehen kann: Im Bestand sanieren (Variante A) – oder abreißen und in unterschiedlichen Varianten neu bauen (Varianten B1, B2 oder B3). Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Variante B, der Neubau mit 52,5-Meter-Becken, Saunalandschaft und Gastronomie, kostet 90 Millionen Euro. Die Bestandssanierung würde mit 116,4 Millionen Euro erheblich teurer – und liefert weniger. Kein 50-Meter-Becken mehr, keine optimale energetische Gestaltung und gleichzeitig der teure Erhalt des Klostergartenbads.

Das Bad feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag Foto: Stefanie Schlecht

Klar ist aber auch: Bäder sind Zuschussgeschäfte. Entscheidend ist: Wie hoch fällt das Defizit aus? Variante B prognostiziert vier Millionen Euro jährlich, die Sanierung dagegen 5,2 Millionen per annum. Jahr für Jahr würde die vermeintlich günstigere Lösung die Stadt teurer zu stehen kommen. Und das bei geringerer Leistung. Der Schlüssel liegt aber ohnehin in der strategischen Positionierung am Markt. Ein modernes Badezentrum muss multifunktional sein: Sportler brauchen ihre Bahnen, Familien wollen Erlebnis, Wellness-Gäste suchen Entspannung.

Die Bedenken der Grünen hinsichtlich der Konkurrenz zur Böblinger Therme sind nachvollziehbar, greifen aber zu kurz. Moderne Saunalandschaften sind Besuchermagneten, die Mehreinnahmen generieren. Sie bringen Gäste, die auch ohne Badetarif kommen – für ein entspanntes Abendprogramm, einen Saunagang nach der Arbeit, ein gastronomisches Angebot mit Qualität. Wasserflächen sind dagegen teurer im Unterhalt. Sauna und Gastronomie dagegen erwirtschaften Überschüsse, die das Gesamtdefizit senken.

Finanzbürgermeister Christian Gangl bringt es auf den Punkt: Variante B ist „die wirtschaftlichste Lösung, zudem die energetisch sinnvollste“. Die Mehrheit der Stadträte sieht das ähnlich. Auch die Vereine brauchen Planungssicherheit – und die liefert nur ein Neubau, der Jahrzehnte Bestand hat.