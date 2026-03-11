1 Das Hallenbad in Sindelfingen hat laut Denkmalamt durchaus ingenieurs- und architekturgeschichtliche Bedeutung, wird aber nicht als Kulturdenkmal eingestuft. Foto: Stefanie Schlecht

Die Denkmalprüfung am Badezentrum Sindelfingen ist abgeschlossen. Die Experten kommen zum Ergebnis, dass weder das Frei- noch das Hallenbad als Kulturdenkmäler einzustufen sind.











In der Debatte zur Zukunft des Badezentrum Sindelfingen kam auch die Frage auf, ob die Bestandsbauten und Freianlagen des Freibads unter Denkmalschutz gestellt werden müssen. Hintergrund ist der erhebliche Sanierungsbedarf des bestehenden Badezentrums.

Freibad wurde mehrfach verändert

Das Landesamt für Denkmalpflege habe die Kulturdenkmaleigenschaft des Badezentrums nun fachlich geprüft, teilt die Stadt Sindelfingen mit. Nach einem Vor-Ort-Termin sowie einer vertieften fachlichen Bewertung komme die Behörde zum Ergebnis, dass das Freibad aufgrund zahlreicher und umfangreicher Veränderungen keine Denkmaleigenschaft besitze.

Auch das Hallenbad sei untersucht worden. Dabei hebt das Landesamt zwar die ingenieurs- und architekturgeschichtliche Bedeutung hervor. Besonders genannt werden die große Holzdachkonstruktion in Form zweier hyperbolischer Paraboloide sowie die frühe Pfosten-Riegel-Fassade.

Trotz dieser fachlichen Einordnung verzichtet das Landesamt für Denkmalpflege aber auf eine förmliche Feststellung als Kulturdenkmal. Als Begründung wird der erhebliche Erneuerungsbedarf im Zuge einer notwendigen Sanierung genannt, der bei beiden zur Disposition stehenden Varianten zu einem starken Verlust der historischen Bausubstanz führen würde.

Thema im Gemeinderat am 24. März

Damit ist die denkmalfachliche Prüfung des Badezentrums laut dem Sindelfinger Rathaus abgeschlossen und es bestehe Klarheit über dessen denkmalrechtlichen Status.

Die Stadt Sindelfingen hatte zuletzt eine Neukonzeption und grundlegende Weiterentwicklung der bisherigen Planungen für das Badezentrum vorgestellt. Über die zukünftige Ausgestaltung des Badezentrums ist unabhängig davon noch keine Entscheidung getroffen. Der Gemeinderat berät in seiner Sitzung am 24. März das weitere Vorgehen.