Badeunfall?: Mann nach Sprung in Bodensee vermisst - Hubschrauber im Einsatz

Mann nach Sprung in Bodensee vermisst - Hubschrauber im Einsatz

1 Einsatzkräfte der Polizei fahren auf einem Boot. Ein Mann gilt seit einem Sprung in den Bodensee als vermisst (Archivfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Ein Vermisster im Bodensee bei Friedrichshafen (Bodenseekreis) hat am Montag einen großen Rettungseinsatz ausgelöst. Der Mann soll in der Hafeneinfahrt des BSB von einem Tretboot ins Wasser gesprungen und zunächst nicht wieder aufgetaucht sein.











Ein im Bodensee bei Friedrichshafen (Bodenseekreis) verschwundener Mensch hat am Montag einen großen Rettungseinsatz ausgelöst. Der Mann soll in der Einfahrt des BSB-Schiffshafens von einem Tretboot aus ins Wasser gesprungen und zunächst nicht wieder aufgetaucht sein, wie die Polizei mitteilte. Demnach suchten Polizei, Feuerwehr und DLRG an Land sowie auf dem Wasser nach ihm. Auch ein Polizei- und ein Rettungshubschrauber seien im Einsatz gewesen. Der Vermisste blieb zunächst unauffindbar.