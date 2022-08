1 Zum Zustand des Jungen gibt es keinen neuen Stand. Foto: Archiv/Gaetano Di Rosa

Zum Zustand des Jungen, der am Mittwoch leblos aus einem Schwimmbecken gefischt wurde, kann die Polizei keinen neuen Stand berichten.















Link kopiert

Der sechsjährige Junge, der nach einem Badeunfall im Holzgerlinger Freibad am Mittwoch mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik kam, befindet sich noch immer in einem sehr kritischen Gesundheitszustand. Das teilt die Polizei am Freitagnachmittag mit. Der Junge wurde am Mittwochnachmittag um 14.30 Uhr von einem Schwimmer leblos aus dem Becken des Waldfreibads gezogen. Noch ist unklar, wie es dazu gekommen ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die nützliche Hinweise zum Hergang geben können, sich unter Telefon 08 00 / 1 10 02 25 zu melden.