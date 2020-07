1 Für den 25-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Tragisches Unglück in Sigmaringendorf: Ein 25 Jahre alter Mann ist am Donnerstag in der Donau ertrunken. Warum der Mann unterging, war zunächst unklar.

Sigmaringendorf - Ein 25-Jähriger ist am Donnerstag in der Donau ertrunken. Der Mann habe in Sigmaringendorf (Landkreis Sigmaringen) beim Schwimmen in der Flussmitte plötzlich Probleme bekommen, teilte die Polizei mit.

Zeugen, die dem Mann noch helfen wollten, kamen zu spät, da der 25-Jährige in kürzester Zeit unterging. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte mittels Taucher den leblosen Körper des Mannes nach etwa einer halben Stunde bergen, die Reanimationsversuche scheiterten aber nach Angaben der Polizei. Warum der Mann unterging, war zunächst unklar.