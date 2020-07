1 Der Mann wurde nach einer Reanimation in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: dpa/Felix Kästle

In Bodman-Ludwigshafen am Bodensee ist ein 56-jähriger Mann, der reglos an der Wasseroberfläche trieb, von einer Frau und mehreren Ersthelfern gerettet worden.

Bodman-Ludwigshafen - Eine Frau und mehrere Ersthelfer haben einem 56-Jährigen nach einem Badeunfall in Bodman-Ludwigshafenam am Bodensee das Leben gerettet. Die Frau entdeckte den Mann, der reglos an der Wasseroberfläche trieb, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Sie rettete ihn am Sonntagnachmittag aus dem Wasser, Ersthelfer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) reanimierten den Badegast. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Die Ursache für den Badeunfall war zunächst unklar. Ein Sprecher der Polizei betonte, dass häufig gesundheitliche Probleme zu Badeunfällen am Bodensee führten und warnte: „Die Wassertemperatur ist deutlich kälter als die des Körpers.“ Nach Information der DLRG ziehen sich die Adern bei dem plötzlichen Temperaturabfall im Wasser zusammenziehen, was vor allem bei alten Menschen zu Bewusstlosigkeit oder einem Herzinfarkt führen kann.