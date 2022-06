13 Das macht Lust auf einen Ausflug: So sieht der See in Plüderhausen von oben aus. Foto: Gottfried Stoppel

Das Wetter lädt zum Abtauchen ein? Dann ab an einen der Badeseen rund um Stuttgart. Wir haben alle Infos zu den Seen in der Region – auch dazu, wo es einen Kiosk, ein Restaurant oder Toiletten gibt.















Die schlechte Nachricht zuerst: Direkt in Stuttgart gibt es leider keinen Badesee. Wer in der Landeshauptstadt schwimmen möchte, muss eines der Hallen- oder Freibäder besuchen, von denen es aber glücklicherweise auch richtig schöne in der Region Stuttgart gibt. Nun die gute Nachricht: In den Landkreisen rund um Stuttgart finden sich mehrere Gewässer in der Natur, in denen man planschen kann. Das sind teilweise natürliche Seen, teilweise auch künstlich angelegte Baggerseen – die aber nicht minder hübsch sind. Vor allem im Rems-Murr-Kreis finden sich viele Badeseen, aber auch im Kreis Esslingen gibt es welche sowie einen im Kreis Ludwigsburg.