Tödlicher Unfall am Badesee in Heddesheim: Ein 22-Jähriger Nichtwimmer überschätzt sich offenbar – und ertrinkt. Die Rettungskräfte rücken zum Ufer des proppevollen Badesees aus.















Ein 22-Jähriger ist in einem Badesee in Heddesheim ertrunken. Der Vorfall ereignete sich am späten Sonntagnachmittag in der 12.000-Einwohner-Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis. Dies bestätigte ein Sprecher der Polizei Mannheim unserer Redaktion am Montag. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Den Angaben des Polizeisprechers zufolge war das Todesopfer Nichtschwimmer oder hat „seine Schwimmfähigkeit massiv überschätzt“. Der tragische Badeunfall deutete sich an. Der junge Mann habe gegen 17 Uhr noch mit den Armen versucht, auf sich aufmerksam zu machen.

Einsatzkräfte rücken zum proppevollen See aus

„Man hat gemerkt, dass eine Person im Wasser ist, die sich vermutlich in einer Notlage befindet“, sagte der Polizeisprecher weiter. Badegäste setzen den Schwimmmeister in Kenntnis, der den Rettungseinsatz in die Wege leitete.

Daraufhin rückten Einsatzkräfte mit Rettungswagen, die Feuerwehr und die Polizei an. Auf dem Weg zum Ufer mussten sie sich mit ihren Fahrzeugen durch die Menschenmasse manövrieren. Dort angekommen befand sich der Vermisste nicht mehr über der Wasseroberfläche.

Taucher der DLRG bargen den Ertrunkenen schließlich gegen 17:40 Uhr am Grund des Sees. Trotz Reanimation verstarb der Mann noch vor Ort. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus.