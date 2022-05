11 Das Neckarfreibad in Esslingen ist bereits geöffnet. Foto: Ines Rudel

Welches Freibad hat bereits geöffnet und wie hoch sind die Eintrittspreise? Ein Überblick über die Freibäder im Kreis Esslingen.















Link kopiert

Der Frühling zeigt sich derzeit von seiner schönsten Seite: Die Temperaturen steigen und die Freibadsaison hat begonnen. Einige Bäder im Landkreis Esslingen haben bereits geöffnet, bei anderen ist es in wenigen Tagen soweit.

Neckarfreibad Esslingen

Bereits seit 1. Mai können Groß und Klein im Neckarfreibad in der Kurt-Schumacher-Straße 2 bis 4 ins kühle Nass abtauchen. Für Badespaß sorgen das Sport- und das Nichtschwimmerbecken, die Sprungtürme sowie die Riesenrutsche. Gebadet werden kann montags bis freitags von 6.30 bis 20 Uhr sowie samstags und an Sonn- und Feiertagen zwischen 8 und 20.30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 4,60 Euro; ermäßigt 2,80 Euro.

Hallen-Freibad Berkheim

Das Freibad im Esslinger Stadtteil Berkheim in der Köngener Straße 50 hat seit 1. Mai geöffnet und zwar täglich von 10 bis 19 Uhr. Ausgenommen ist das Wochenende vom 28. und 29. Mai, denn hier ist das Freibad aufgrund des 46. internationalen SWE-Schwimmfestes für die Öffentlichkeit geschlossen. Das große Mehrzweckbecken mit 50 Metern Länge ist für den Schwimmsport und für die Freizeit geeignet. Wer will, kann außerdem einen Sprung von der Fünf-Meter-Plattform wagen, auch ein Ein- sowie ein Drei-Meter-Brett sind vorhanden. Der Eintritt beträgt 4,60 Euro; ermäßigt 2,80 Euro.

Freibad Denkendorf

Der Startschuss für die Saison 2022 ist im Freibad Denkendorf in der Hohenheimer Straße 53 ist bereits am 8. Mai gefallen. Das Freibad verfügt über eine Sprunganlage mit Fünf-Meter-Turm, getrennte Becken für Nichtschwimmer und Schwimmer, eine Breitwellenrutsche, großzügige Liegeflächen, Kinderspielplatz sowie Beachvolleyballfeld. Zwischen Mai und August ist täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, im September von 9 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 4,50 Euro, ermäßigt 2,40.

Freibad Deizisau

Gebadet werden kann im Freibad in Deizisau, Altbacher Straße 20, seit 1. Mai und zwar montags bis sonntags zwischen 9 und 19 Uhr. Außerdem öffnet das Freibad jeden ersten Freitag im Monat bereits um 7 Uhr. Länger gebadet werden kann im Juni, Juli und August, dann ist mittwochs erst um 20 Uhr Schluss. Der Eintrittspreis beträgt 4,50 Euro; ermäßigt 2,40 Euro.

Der Freiluftbereich des Filderado in der Mahlestraße 50 ist täglich von 8 bis 21 Uhr geöffnet. Neben einem Sportbecken mit 50-Meter-Bahnen sorgen auch das Sprungbecken mit Ein-, Drei und Fünfmeterturm , die Breitrutsche sowie das Kinderplanschbecken für Vergnügen. Für Erwachsene kostet der Eintritt 4,30 Euro; ermäßigt sind es 3,20 Euro. Kinder unter 4 Jahren bezahlen 2,60 Euro.

Freibad Kirchheim

Dienstags und donnerstags öffnet das Bad in der Jesinger Straße 79 bereits um 7 Uhr für Frühschwimmer. Von Mai bis August kann am Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag von 8.30 bis 20.30 gebadet werden. Im September ist das Bad von Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag von 8.30 bis 19 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 7 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt 4,50 Euro; ermäßigt sind es 2,50 Euro.

Freibad Neuhausen Fildern

Das „Bädle“ in der Entenstraße 24 in Neuhausen öffnet am Freitag, 23. Mai. Dann kann bis Ende August dienstags und donnerstags zwischen 9 und 20 Uhr sowie Montag, Mittwoch, Mittwoch, Freitag, Sonntag und an Feiertagen zwischen 10 und 19 Uhr gebadet werden. Der Eintrittspreis beträgt 3 Euro; ermäßigt ab 1,70.

Freibad in Nürtingen

Begonnen hat die Saison im Freibad in der Badstraße 13 am 4. Mai. Im Freibad am Galgenberg stehen Groß und Klein Schwimmbecken mit Sprungturm, Nichtschwimmerbecken sowie ein Planschbecken zur Verfügung. Geöffnet ist das Bad dienstags bis freitags von 7 bis 20 Uhr. Montag, Samstag und Sonntag ist das Bad von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 4,50 Euro; ermäßigt 2,50 Euro.

Freibad in Reichenbach

Der Start in die neue Saison beginnt in Reichenbach an der Fils am Freitag, 20. Mai. Dann wir das Freibad in der Badstraße 1 täglich von 9 bis 19.45 Uhr geöffnet sein. Gebadet werden kann im kombinierten Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken. Erwachsene bezahlen 5 Euro; ermäßigt beträgt der Eintritt 2,80 Euro.

Freibad in Wendlingen

Bis zum 31. Mai kann im Wendlinger Freibad im Speckweg 50 täglich von 9 bis 19 Uhr geschwommen werden. Zwischen 1. Juni und 31. August hat das Bad täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, im September von 10 bis 19 Uhr. Badegästen stehen das Nichtschwimmerbecken mit einer 60 Meter langen Riesenrutsche, ein Sportbecken, Massagedüsen, Sprudelliegen, ein Wasserpilz, eine Wasserkanone und ein Wildwasserkanal zur Verfügung. Erwachsene bezahlen 4 Euro; Kinder 2 Euro.

Freibad in Weilheim

Am Samstag, 14. Mai beginnt die Saison im Freibad in Weilheim in der Scholderstraße 11. Geöffnet ist das Bad dann täglich von 9 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4,50 Euro; ermäßigt 2,50 Euro.

Freibad in Wernau

Los geht es im Freibad in Wernau, Köngener Straße 17, am 28. Mai. Auf der Liegewiese, dem Beachvolleyballfeld und dem Kinderspielplatz mit Klettergarten hat es jede Menge Platz zum Toben, Spielen und Ausruhen. Im Mai ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet, von Juni bis September kann zwischen 10 und 20 Uhr gebadet werden. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4,50 Euro, Kinder bezahlen 3 Euro.