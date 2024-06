Baden-Württemberg: Wetterdienst warnt vor schweren Unwettern

1 Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Baden-Württemberg. Foto: dpa/Thomas Rensinghoff

Nach den schweren Regenfällen am vergangenen Wochenende ziehen am Samstag erneut Gewitterwolken über dem Südwesten auf. Der Wetterdienst hat eine Warnung ausgesprochen.











Am Samstagnachmittag und Abend kann es in Baden-Württemberg zu schweren Unwettern kommen. Vor allem in den südlichen Landesteilen ist mit schweren Gewittern und Starkregen zu rechnen, wie aus einer Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht.

An einigen Orten könne es bis zu 40 Liter pro Quadratmeter binnen einer Stunde regnen. Dadurch könne es auch vereinzelt zu Überflutungen kommen. Zudem können Sturmböen mit einer Geschwindigkeit bis zu 100 km pro Stunde auftreten, so der Wetterdienst.