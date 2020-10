1 In Baden-Württemberg stehen auch in der kommenden Woche Warnstreiks im öffentlichen Dienst an. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Gewerkschaften dringen auf ein Angebot der Arbeitgeber im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes. Deshalb rufen sie weiter zu Warnstreiks auf - auch in Baden-Württemberg.

Stuttgart - Verdi ruft weiter zu Arbeitsniederlegungen für mehr Lohn im öffentlichen Dienst auf. Den Auftakt machen an diesem Montag Beschäftigte in Gundelsheim, Bad Friedrichshall, Neckarsulm und Mosbach. Aufgerufen sind unter anderem Erzieherinnen und Beschäftigte des Wasser- und Schifffahrtsamtes. In Ulm sollen Mitarbeiter der Bürgerdienste und Parkplatzwächter die Arbeit niederlegen. Von Dienstag bis Freitag wird in Mannheim in Kitas gestreikt. Ausstände soll es am Dienstag unter anderem auch in Tauberbischofsheim, Wertheim und im Zollernalbkreis geben.

Die Gewerkschaften fordern 4,8 Prozent mehr Lohn für die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen über eine Laufzeit von zwölf Monaten, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Sie pochen auf ein Angebot der Arbeitgeber. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt.