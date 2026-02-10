Baden-Württemberg: Warnung vor Hochwasser – diese Regionen sind betroffen

1 Es droht Hochwasser (Symbolbild). Foto: Silas Stein/dpa/Silas Stein

Dauerregen sorgt in Teilen Baden-Württembergs für steigende Pegel. Die Hochwasserzentrale in Karlsruhe richtet sich vorsichtshalber an die Bevölkerung.











Der angekündigte Dauerregen bis zum Wochenende wirkt sich auf die Hochwasserlage im Baden-Württemberg aus. Im Einzugsgebiet der oberen Donau bis Geisingen (Kreis Tuttlingen) kann es laut der Hochwasserzentrale (HWZ) in Karlsruhe zu Hochwasser kommen. Die HWZ sprach daher eine Vorwarnung aus.

Laut der Hervorsage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) soll es bis Freitagmorgen stark regnen. In Staulagen können demnach lokal um die 110 Liter pro Quadratmeter fallen, in anderen Lagen zwischen 60 und 80 Liter pro Quadratmeter.

Das Einzugsgebiet der oberen Donau reicht von der Donauquelle im Schwarzwald bis Geisingen. Hier sammeln sich Wasser und Zuflüsse aus Tälern und Hochebenen – bei starkem Regen kann das schnell zu Hochwasser führen.

Flüsse werden deutlich steigen

Die Flüsse im Einzugsgebiet der oberen Donau führen laut der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) aktuell etwa Mittelwasser. „Durch die vorhergesagten Niederschläge ab der kommenden Nacht sowie Tauwetter aufgrund ansteigender Temperaturen und bestehender Schneedecke werden die Flüsse, die im südlichen Schwarzwald entspringen, ab heute Abend teilweise deutlich ansteigen“, sagte eine Sprecherin.

An der oberen Donau seien Wasserstände möglich, die statistisch gesehen etwa alle zwei Jahre auftreten. Einzelne Hochwassermeldewerte könnten überschritten werden. „Es besteht in den betroffenen Einzugsgebieten eine mäßige Hochwassergefahr, stellenweise sind kleinere Ausuferungen nicht auszuschließen.“