Baden-Württemberg: Vermeintlich gestohlenes Bier taucht beim Nachbarn auf

Fast hatte es so ausgesehen, als müsste eine Party in Schwäbisch Hall ohne Bier auskommen.

Aufgebracht ruft eine Frau bei der Polizei an - der Grund: Ein 30 Liter-Bierfass für eine Party am Abend ist plötzlich verschwunden. Drei Stunden später ist der vermeintliche Diebstahl geklärt.











Ein vermeintlicher Kriminalfall war am Ende nur ein nett gemeinter Nachbarschaftsakt - und die Lust auf ein kühles Bier. Eine Frau hat am Samstag aufgebracht die Polizei alarmiert, weil ein Bierfass in ihrem Carport in Schwäbisch Hall fehlte. Sie wollte das 30 Liter Fass nach Angaben der Polizei auf eine Feier am Samstagabend mitbringen.

Als sie gegen Mittag allerdings feststellte, dass das Bierfass fehlte, zeigte sie den vermeintlichen Diebstahl an. Nach drei Stunden gab die Frau Entwarnung: Ein Nachbar hatte das Bierfass mit nach Hause genommen, um es zu kühlen. Der Mann war ebenfalls auf der Party eingeladen - und brachte das „wohltemperierte Bierfass“ mit auf die Party.