1 Die Kriminalpolizeidirektionen haben nach eigenen Angaben einen illegalen Waffenhandel aufgedeckt. Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Die Kriminalpolizeidirektionen Böblingen, Rottweil und Esslingen haben nach eigenen Angaben einen illegalen Waffenhandel aufgedeckt. Laut Polizei kommt ein Komplize eines Waffenhändlers aus dem Kreis Esslingen.

Kreis Esslingen - Ermittler der Kriminalpolizeidirektionen Böblingen, Rottweil und Esslingen haben nach eigenen Angaben mit Unterstützung von Spezialkräften und verschiedenen Polizeidienststellen in Baden-Württemberg und anderen Bundesländern einen gewerbsmäßigen, illegalen Waffenhandel aufgedeckt. Vier Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Zwei der Inhaftierten wird zusätzlich vorgeworfen, einen erpresserischen Menschenraub geplant und konkrete Vorbereitungen für das Verbrechen getroffen zu haben.

Im Zuge der überregional durchgeführten Ermittlungen, Festnahmen und Durchsuchungen wurden unter anderem Schusswaffen, bei denen es sich um technisch veränderte Schreckschusswaffen handelt, Munition, rund 150 Schalldämpfer, andere Waffenteile und die komplette Einrichtung einer Werkstatt beschlagnahmt.

Im Mai war zunächst bei der Kriminalpolizeidirektion Böblingen bekannt geworden, dass ein aus dem Landkreis Tuttlingen stammender 29-Jähriger und sein 44 Jahre alter Komplize aus dem Landkreis Esslingen den konkreten Plan verfolgten, einen Geschäftsmann im Landkreis Böblingen zu erpressen. Sie drohten damit einen Angehörigen zu entführen. Außerdem fanden die Ermittler heraus, dass die Männer auch Schusswaffen zum Kauf anbieten. Bei der Festnahme der Verdächtigen im Mai konnten die Beamten zehn Schusswaffen beschlagnahmen. Nach jetzigen Stand der Ermittlungen hatten die beiden Beschuldigten die Waffen zuvor bei zwei Männern aus Tuttlingen bezogen, die sich eine Werkstatt zum Herstellen von Schusswaffen eingerichtet hatten.

Parallel hierzu hatten Ermittlungen in anderer Sache die Beamten der Kriminalpolizeidirektion Esslingen nach eigenen Angaben auf die Spur eines 33-Jährigen aus dem Landkreis Tübingen und eines 34-Jährigen aus einer Gemeinde im Zollernalbkreis geführt. Unter dem dringenden Verdacht des illegalen Waffenhandels wurden die beiden Männer in Göppingen und Mössingen festgenommen. Der Jüngere hatte bei seiner Festnahme eine Schusswaffe und dazugehörige Munition bei sich. Beide befinden sich nun ebenfalls in Haft. Bei den Ermittlungen ergaben sich laut Polizei konkrete Hinweise, dass sie Schusswaffen aus der oben beschriebenen Werkstatt im Landkreis Tuttlingen bezogen hatten. Gegen die Waffenhersteller aus dem Kreis Tuttlingen wird laut Polizei ermittelt, sie befinden sich auf freiem Fuß.