Diese Grundschüler haben Spaß daran, nach den langen Pausen hier mal wieder „in echt" auf dem Schulhof zu sein.

Drei Monate lang herrschte Ausnahmezustand mit viel Homeschooling. Ab Montag gilt für 1,5 Millionen Schüler im Südwesten wieder Präsenzpflicht im Klassenzimmer. Wir erklären, was das heißt – und was nicht.

Stuttgart - Kein Thema hat in den vergangenen Wochen so viel Unzufriedenheit in der Breite der Bevölkerung ausgelöst, wie die coronabedingte Schließung der Schulen und Kindergärten, die im Südwesten am 17. März begonnen hat. Nach ziemlich genau drei Monaten Zwangspause öffnen am Montag die Schulen im Land wieder für alle Klassen. Wir erklären, was das im einzelnen heißt, und was nicht.