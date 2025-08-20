Baden-Württemberg: Tödlicher Unfall auf der A6 – Vollsperrung in Richtung Nürnberg

1 Auf der A6 bei Ilshofen ist ein Autofahrer bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. (Archivbild) Foto: IMAGO/Steinsiek.ch//JOERAN STEINSIEK

Stillstand auf der A6: Ein tödlicher Unfall sorgt für eine komplette Sperrung Richtung Nürnberg.











Auf der A6 bei Ilshofen ist am Mittwochnachmittag ein Autofahrer bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Laut Angaben der Polizei fuhr der 41 Jahre alte Fahrer eines Iveco-Kastenwagens gegen 15.20 Uhr augenscheinlich ungebremst auf einen am Stauende stehenden Lastwagen zwischen Ilshofen und Kirchberg auf.

Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden, dessen Höhe bislang nicht bekannt ist.

Die A6 wurde von Heilbronn in Richtung Nürnberg gesperrt

Die A6 wurde von Heilbronn in Richtung Nürnberg für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Sperrung betreffe lediglich diese Fahrtrichtung, sagte ein Polizeisprecher. Die A6 gilt als eine der wichtigsten Verkehrsachsen in Süddeutschland und ist besonders im Abschnitt zwischen Heilbronn und Nürnberg stark befahren.