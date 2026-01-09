Baden-Württemberg: Sturmtief „Elli“ bremst Züge aus

1 Das Sturmtief „Elli“ bremst Züge aus. Foto: Christophe Gateau/dpa/Christophe Gateau

Welche Bahnlinien in Baden-Württemberg besonders vom Sturmtief betroffen sind und welche Alternativen die Deutsche Bahn für Pendler eingerichtet hat.











Wegen des Sturmtiefs „Elli“ müssen sich Bahnreisende auch in Baden-Württemberg auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Die Deutsche Bahn (DB) kündigte auf ihrer Internetseite an, dass voraussichtlich bis Samstag mit witterungsbedingten Einschränkungen zu rechnen sei.

Unter anderem sollen mehrere Züge im Regionalverkehr mit reduzierter Geschwindigkeit fahren. Betroffen ist den Angaben zufolge beispielsweise die Linie RE2 auf der Schwarzwaldbahn im Streckenabschnitt zwischen Hausach - St. Georgen - Villingen und Donaueschingen. Züge der Linie BR 74 sollen auf dem Streckenabschnitt zwischen Pforzheim und Hochdorf langsamer fahren.

Ferner seien die S-Bahn-Linien 1 und 10 in Südbaden streckenweise betroffen, hieß es. Zwischen Titisee und Neustadt sei wegen der witterungsbedingten Einschränkungen ein zusätzlicher Busverkehr im Pendelbetrieb eingerichtet.

„Wenn möglich verschieben Sie nicht zwingend notwendige Reisen auf einen anderen Zeitraum“, appellierte die DB auf der Homepage. Reisende sollten sich unmittelbar vor Beginn der Fahrt über ihre Verbindung in der Reiseauskunft unter www.bahn.de oder in der App DB Navigator erkundigen.