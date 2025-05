Baden-Württemberg: Starker Regen und Gewitter kommen auf Südwesten zu

1 Mitte der Woche soll es in Baden-Württemberg zu starkem Niederschlag kommen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/vmd-images/IMAGO

Seit Wochen regnet es in Baden-Württembergs zu wenig. Das soll sich am Mittwoch ändern. Im ganzen Land ist mit heftigem Niederschlag zu rechnen. Ob der zum Feiertag wieder nachlässt?











Mitte der Woche soll es in ganz Baden-Württemberg ordentlich nass werden. Am Mittwochvormittag breitet sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von der Nordhälfte des Landes her bis in den Süden teils kräftiger Regen aus. In Teilen des Nordschwarzwaldes werden bis zu 40 Liter pro Quadratmeter erwartet. Auch auf der Schwäbischen Alb und im Allgäu könnten Mengen von bis zu 25 Liter pro Quadratmeter fallen. Im Rest des Landes geht der DWD von rund 10 Litern pro Quadratmeter aus.

Punktuell Starkregen erwartet

Gegen Nachmittag gehe der Regen dann in Schauer und lokale Gewitter über. Der Norden des Landes sei hiervon besonders stark betroffen. Punktuell könne es in Regionen des Nordschwarzwaldes, des Odenwalds und nördlich von Heidenheim auch zu Starkregen kommen. Hinzu komme Wind mit starken bis stürmischen Böen. Bei Landwirten dürfte der starke Regen mit Blick auf die Dürresituation für ein kurzes Aufatmen sorgen, mutmaßt ein Sprecher des DWD: „Ich denke, dass kann durchaus einen Unterschied machen.“

Am Dienstag soll das Wetter deutlich freundlicher ausfallen. In ganz Baden-Württemberg sei es zwar meist dicht bewölkt, es bleibe aber überwiegend trocken. Nur vereinzelt könnten „ein paar Tropfen runterkommen“, sagte der Sprecher. Die Temperaturen liegen am Dienstag und Mittwoch bei Höchstwerten von 15 Grad im Bergland und bis zu 21 Grad am Rhein.

Feiertagswetter wird wechselhaft

Vor dem Feiertag sollten sich Vatertags-Wanderer auf durchwachsenes Wetter einstellen. Laut DWD kann es am Donnerstag bis in die Mittagsstunden landesweit regnen. „Es wird nicht viel kommen, aber trocken bleibt es auch nicht“, sagte der Sprecher. Ab dem Nachmittag lasse der Regen dann in ganz Baden-Württemberg nach und auch die Sonne lasse sich immer wieder blicken.