Ravensburg Betrunkene verursacht Unfall und fährt danach erneut mit dem Auto

Eine 33 Jahre alte, betrunkene Frau baut am Donnerstag einen Unfall in Ravensburg. Polizisten nehmen ihr den Autoschlüssel ab und gaben ihn einem Bekannten der Frau, was sich schließlich als Fehler herausstellte.