1 Regen, Regen und noch mehr Regen – das sind erst einmal die Wetteraussichten für den Südwesten. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Das Wochenende war in weiten Teilen des Südwestens verregnet – und so geht es auch erst einmal weiter. Besserung ist in Sicht, sagt der Deutsche Wetterdienst. Aber wann?















Link kopiert

Nachdem es am Wochenende viel Regen und Gewitter gab, fällt auch der Start in die neue Woche eher feucht und regnerisch aus. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnete am Montagmorgen in Baden-Württemberg weit verbreitet mit Regen. Dauerregen erwarteten die Meteorologen vor allem im Südosten. Zudem werde es recht kühl. „Zu kühl für diese Jahreszeit“, sagte ein DWD-Sprecher. Am Dienstag wird das Wetter ähnlich, mit vielen Wolken und wenig Sonne. Auch dann sei vor allem in Oberschwaben mit Dauerregen bis in den Abend zu rechnen.

Von Mittwoch an gehen die Wetterexperten besonders am Niederrhein von besseren Aussichten aus, „weitgehend niederschlagsfrei“ werde es dann am Donnerstag besonders in den südlichen Regionen. Mit Temperaturen bis zu 25 Grad ist ab Freitag zu rechnen, mit Aussicht auf ein sommerliches Wochenende. Schon am Wochenende hatte es in weiten Teilen des Südwestens viel geregnet.