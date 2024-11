Baden-Württemberg: So wird das Wetter in den kommenden Tagen

So wird das Wetter in den kommenden Tagen

1 Das Wetter zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner milden Seite. (Symbolbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Nach dem Schnee erwartet der Deutsche Wetterdienst diese Woche Temperaturen bis über 20 Grad. Örtlich soll es Sturmböen geben.











Link kopiert

Nach dem Schnee soll es diese Woche in Baden-Württemberg sehr mild werden. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Sturm aber auch Höchsttemperaturen von mehr als 20 Grad.

Der Montag beginnt heiter, bis zum Abend breite sich von Westen Regen aus, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Mit Temperaturen zwischen 11 und 21 Grad erwarte man die höchsten Werte im Breisgau. Die Experten rechnen mit teilweise starken Böen am östlichen Bodensee bis hin zu schweren Sturmböen.

Meist trocken aber wechselnd bewölkt geht es am Dienstag weiter

Meist trocken aber wechselnd bewölkt geht es laut DWD am Dienstag weiter. Mit etwas niedrigeren Tageshöchstwerten zwischen 7 und 14 Grad gebe es schwachen bis mäßigen Südwestwind und in höheren Lagen stürmische Böen.

Nach einem freundlichen Start in den Mittwoch sagt der DWD am Nachmittag von Westen dichtere Wolken und Regen voraus. Bei Maximaltemperaturen von 7 bis 13 Grad gebe es schwachen bis mäßigen Wind. In der Nacht zum Donnerstag gebe es gebietsweise Regen, der in den Hochlagen in Schnee übergehe.