Baden-Württemberg: So wird das Wetter am Vatertag

So wird das Wetter am Vatertag

1 Wer eine Wanderung plant, sollte einen Regenschirm mitnehmen. (Archivbild) Foto: dpa/Thomas Warnack

Am Vatertag treibt es viele Menschen raus in die Natur. So richtig möchte das Wetter an Christi Himmelfahrt aber nicht mitspielen. Und wie sieht es am Wochenende aus?











Wer am Vatertag schon vormittags mit dem Bollerwagen losziehen möchte, sollte besser einen Regenschirm einpacken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es am Donnerstag bis in die Mittagsstunden landesweit leicht regnen.

Besonders im östlichen Teil der Bodenseeregion und im Allgäu „können ein paar Tropfen fallen“, sagte ein Sprecher des DWD. Im Bergland müsse man zudem mit stärkeren Windböen rechnen.

Nachmittags zeige sich das Wetter dann von seiner freundlicheren Seite. Im ganzen Land höre es auf zu regnen und gelegentlich zeige sich sogar die Sonne, sagte der DWD-Sprecher. Die Höchsttemperaturen sollen demnach bei 16 Grad im Bergland und 23 Grad im Breisgau liegen.

Bis zu 30 Grad am Wochenende

Ende der Woche steigen die Temperaturen dann deutlich an und auch die Sonne lässt sich nach Angaben des DWD landesweit immer häufiger blicken. In den tieferen Regionen des Landes werden am Freitag Temperaturen bis zu 29 Grad erwartet. Regen sei keiner in Sicht. „Am Wochenende wird es dann richtig sommerlich“, sagte der Sprecher.

Am Samstag könne es am Oberrhein bis zu 30 Grad geben. Im Bergland werden Temperaturen von bis zu 26 Grad erwartet. Landesweit bleibe es voraussichtlich trocken. Ändern könnte sich das am Sonntag. Laut DWD nimmt dann das Risiko für einzelne Schauer und Gewitter wieder zu.