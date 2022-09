1 In Baden-Württemberg gibt es ab dem 19. September eine zentrale Website für Impftermine. Foto: dpa/Christian Charisius

Ab dem 19. September können Corona-Impftermine in Baden-Württemberg zentral über die Website vereinbart werden.















Vereinfachung bei der Corona-Impfung in Baden-Württemberg: Impftermine können vom 19. September an zentral über die Website impftermin-bw.de vereinbart werden. Das gab das Gesundheitsministerium am Donnerstag bekannt.

Bürger können demnach in dem Portal freie Impftermine in der Umgebung sehen und buchen oder sich auf eine Warteliste setzen lassen. Der verwendete Impfstoff werde bereits bei der Buchung angezeigt. Zusätzlich soll es möglich sein, kostenfrei einen Termin über die Telefon-Hotline 0800 28227291 zu vereinbaren.

Keine Impfzentren mehr

Gegen das Coronavirus geimpft wird in Baden-Württemberg im Herbst und Winter laut Gesundheitsministerium vor allem in rund 7000 Praxen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, in Apotheken sowie bei Zahnärztinnen und Zahnärzten. Hinzu kämen mobile Impfteams, die insbesondere in Alten- und Pflegeheimen im Einsatz seien. Impfzentren soll es keine mehr geben.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt die zweite Auffrischungsimpfung (vierte Impfung) derzeit Menschen im Alter von über 60 Jahren und Personen mit einem erhöhten Risiko für schwere Covid-19-Verläufe.