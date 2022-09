Sozialer Zusammenhalt in Baden-Württemberg Wie Corona die Gesellschaft verändert hat

Wie sehr vertrauen die Menschen ihren Mitmenschen – und den Institutionen? Wer fühlt sich am stärksten vernachlässigt und belastet? Die Bertelsmann-Stiftung hat in einer Studie untersucht, welche Spuren die Coronapandemie in Baden-Württemberg hinterlassen hat.