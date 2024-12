Baden-Württemberg: Polizei schießt auf Mann mit Axt und Messer

1 Polizist mit Dienstwaffe – in Stuttgart machte ein Beamter von seiner Gebrauch. (Symbolbild) Foto: IMAGO/onw-images/IMAGO/Marius Bulling

Im Rhein-Neckar-Kreis ruft ein Firmeninhaber die Polizei, weil ein Mann mit Axt und Messer auf dem Gelände randaliert. Die Beamten feuern einen Schuss ab, nachdem sie angegriffen worden sein sollen.











Am Samstagmittag ist es nach Behördenangaben in der Gemeinde Hirschberg an der Bergstraße (Rhein-Neckar-Kreis) zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gekommen, bei dem ein 26-jähriger Mann verletzt wurde. Der Inhaber einer Firma habe demnach über Notruf die Polizei gerufen, weil ein Mann auf dem Gelände randaliert habe und mit einem Messer bewaffnet sei, das er dabei auch gegen sich selbst richten würde.

Die eintreffenden Einsatzkräfte trafen auf den Mann, der ein Beil und ein Messer in den Händen hielt und die Beamten bedrohte, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart. Alle Versuche, den Mann dazu zu bewegen die Waffen wegzuwerfen, seien erfolglos geblieben. Auch mehrere Warnschüsse hätten den Mann nicht beeindruckt. Als er auf die Beamten losgegangen sei, verletzten diese ihn durch einen Schuss.

Lebensgefährlich verletzt

Nach der Erstversorgung durch die Polizei wurde der lebensgefährlich verletzte Mann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er nun operiert werde. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 26 Jahre alten Mann, der bislang polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten ist.

In Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Mannheim führt das Landeskriminalamt Baden-Württemberg die Ermittlungen.