Menschen bewegen sich laut Umfrage in Corona-Zeiten mehr

Laut einer Umfrage gehen die Menschen seit der Pandemie häufiger zu Fuß.

Laut einer Umfrage bringt die Pandemie die Baden-Württemberger in Bewegung. Laut einer Umfrage haben viele Menschen Gefallen am spazieren gehen gefunden.

Stuttgart - Mehr Sport dank Corona: Jeder Fünfte im Südwesten bewegt sich seit Beginn der Pandemie mehr als zuvor. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Techniker Krankenkasse.

Besonders das Spazierengehen ist demnach beliebt, wie eine Sprecherin der Kasse am Donnerstag mitteilte. 52 Prozent der Befragten im Land gaben an, nun häufiger eine Runde zu Fuß zu gehen. Etwa jeder Dritte bewegt sich beim Laufen oder Radfahren an der frischen Luft. Genauso viele tun dies zu Hause, etwa mit Gymnastik oder Krafttraining.