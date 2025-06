Baden-Württemberg: Mehrere Brände nach Blitzeinschlägen im Südwesten

1 Über Baden-Württemberg zogen am Wochenende teils starke Unwetter (Symbolbild). Foto: Bernd März/dpa/Bernd März

Nach Blitzeinschlägen haben in der Nacht auf Montag mehrere Gebäude in Baden-Württemberg in Flammen gestanden. In Lörrach war am späten Sonntagabend der Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses in Brand geraten. Die beiden Bewohner hatten das Gebäude noch vor Eintreffen der Rettungskräfte verlassen können, kamen aber vorsorglich ins Krankenhaus.

Auch in Stockach im Kreis Konstanz könnte ein Blitz den Brand in einem Einfamilienhaus verursacht haben. Die Anwohner hatten einen lauten Knall gehört und einen Lichtbogen gesehen. Auch dort bracht das Feuer im Dachstuhl aus, verletzt wurde niemand.

In Öhringen stand in der Nacht ein Abstellschuppen in Vollbrand

In Öhringen im Hohenlohekreis stand in der Nacht ein Abstellschuppen in Vollbrand und stürzte noch während der Löscharbeiten ein. Verletzt wurde niemand, zerstört wurden aber auch in dem Gebäude geparkte Autos. Als der Brand gegen 1.00 Uhr ausbrach, war ein Gewitter über den Ort gezogen.

Mit dem Schrecken davon davongekommen sind die Bewohner eines Seniorenwohnheims in Bad Schussenried (Kreis Biberach). Sie konnten im Gebäude bleiben, obwohl die Feuerwehr mit einem Großaufgebot angerückt war. Zeugen hatten Rauch aus dem Gebäude gemeldet. Die Einsatzkräfte sahen weder Rauch noch Feuer, stellten aber fest, dass die Brandmeldeanlage und die Notrufanlage des Gebäudes kaputt waren. Bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte ein Blitzschlag die Elektronik zerstört haben.