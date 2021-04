Tödlicher Arbeitsunfall in Esslingen 33-Jähriger bei Wartungsarbeiten tödlich verunglückt

Ein 33-Jähriger hat sich am Samstagvormittag auf einem Firmengelände in Esslingen so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag. Die genauen Umstände des Unfallhergangs sind laut Polizei noch unklar.