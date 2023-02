1 Foto: picture alliance / dpa/Marijan Murat

Mehr Lehrkräfte für den ländlichen Raum – das hat sich das Kultusministerium auf die Fahnen geschrieben.















Das Kultusministerium Baden-Württemberg will mehr Lehrer und Lehrerinnen dazu bringen, sich für den ländlichen Raum zu bewerben. „Ein überschaubareres Schulleben als in der Großstadt und die Möglichkeit, viel mitzugestalten, sprechen für eine Bewerbung auch an einer Schule, die nicht im Ballungsgebiet liegt“, sagte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) zum Start des Haupt-Ausschreibungsverfahrens zur Lehrkräfteeinstellung am Samstag in Stuttgart.

Die Bewerbungsfrist dauert noch bis zum 1. März – Interessierte können sich online unter https://lehrer-online-bw.de auf über 2.700 Stellen bewerben. Bereits ab dem Folgetag finden Bewerbungsgespräche an den Schulen statt. Mehr als 1000 Stellen im ländlichen Raum und in vom Lehrkräftemangel besonders betroffenen Regionen wurden bereits bei einer ersten Ausschreibungsrunde im November 2022 besetzt.

Vom 21. bis zum 26. April 2023 wird es noch ein Sonderausschreibungsverfahren geben, in dem weitere Stellen, insbesondere auch für den Direkteinstieg, veröffentlicht werden. Insgesamt sollen in Baden-Württemberg im kommenden Jahr mehr als 5.500 Stellen mit Lehrerinnen und Lehrern besetzt werden. Der Bedarf an Stellen könne aktuell nur geschätzt werden, da durch krankheitsbedingte Ausfälle oder Elternzeiten weiterer Ersatzbedarf hinzukommen könne, hieß es in der Mitteilung.