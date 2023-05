1 Juckende Augen, tropfende Nase – die Pollenbelastung ist im Westen Deutschlands in diesen Tagen besonders hoch (Symbolbild). Foto: imago/Becker&Bredel/bub

Die warmen Sonnenstrahlen ziehen viele nach draußen, doch für Allergiker könnten die kommenden Tage ungemütlich werden. Die Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes in Sachen Pollen.















Link kopiert

Der DWD warnt vor einem vermehrten Pollenflug in weiten Teilen Deutschlands und veröffentlicht eine Grafik zur Belastung in den einzelnen Regionen.

Augen die jucken, tränen oder auch eine laufende Nase? Das kann in diesen Tagen im Westen Deutschlands mit den Gräserpollen zu tun haben, die aktuell in einer besonders hohen Konzentration auftauchen.

Unter anderem in der Region Stuttgart gilt die Belastung als „mittel bis hoch“. Laut der Grafik der Experten dürfte es am Freitag und Samstag sogar noch einmal schlimmer werden. Denn dann sollen besonders viele Pollen in der Luft sein.

Doch um welche Pollen geht es in der Analyse des Deutschen Wetterdienstes genau? Die Experten erklären auf ihrer Seite, dass es um die „acht allergologisch wichtigsten Pollen in Deutschland“ geht. Dazu gehören Hasel, Erle, Esche, Birke, Süßgräser, Roggen, Beifuß und Ambrosia.

Es gibt jedoch ein paar Tipps und Tricks, die Heuschnupfen-Geplagte besser durch die Pollen-Saison bringen:

Wer unter den Pollen extrem leidet, sollte wohl also auch mit seinem Hausarzt oder Hausärztin das Gespräch suchen.