Baden-Württemberg: Hohe Gewinne für zwei Lotto-Spieler

1 Hohe Gewinne für zwei Lotto-Spieler aus Baden-Württemberg. (Symbolbild) Foto: dpa/Thomas Banneyer

Die Chance, Tausende oder Millionen Euro im Lotto zu gewinnen, ist sehr gering. Zwei Spieler aus Baden-Württemberg bewiesen dennoch ein glückliches Händchen beim Ausfüllen des Tippscheins.











Zwei Lotto-Spieler in Baden-Württemberg haben bei der Eurojackpot-Lotterie richtig getippt und hohe Summen gewonnen. Ein Gewinner aus Karlsruhe kann sich über rund 4,2 Millionen Euro freuen, wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilte. Er tippte fünf Richtige und sagte auch die Eurozahl korrekt voraus. Damit habe er nur knapp den Jackpot verpasst, der weiter bei der Maximalsumme von 120 Millionen liegt. Der neue Millionär ist zunächst nicht bekannt, die Spielquittung kann in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg eingereicht werden.

Ein Lotto-Spieler aus dem Rhein-Neckar-Kreis tippte laut der Lotteriegesellschaft fünf Zahlen richtig. Er dürfe sich nun über rund 299.000 Euro freuen. Der Gewinner habe seine Tipps online abgegeben und sei deshalb bekannt. Er bekomme das Geld in den nächsten Tagen überwiesen.